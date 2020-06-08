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"Рокот" без Украины. Россия возобновляет изготовление ракет

"Рокот" без Украины. Россия возобновляет изготовление ракет
Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.

Ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ).


радио Sputnik военный эксперт прокомментировал пуск Украиной ракеты "Нептун".
# Россия
По материалам: ria.ru

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