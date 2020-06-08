"Рокот" без Украины. Россия возобновляет изготовление ракет
Сегодня, 08:35 Анастасия Иванова
Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.
Ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ).
радио Sputnik военный эксперт прокомментировал пуск Украиной ракеты "Нептун".
По материалам: ria.ru