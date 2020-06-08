Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке

Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке

Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке

В преддверии празднования Дня русского языка министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и министр образования и науки Республики Таджикистан Мухаммадюсуф Имомзода обсудили перспективы взаимодействия России и Таджикистана в области создания совместной образовательной инфраструктуры и изучения русского языка, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

«Мы рады, что Таджикистан проявляет активный интерес к российской образовательной системе. Нам отрадно, что качество российского образования вызывает высокую оценку наших зарубежных коллег. В этой связи важно развивать сотрудничество на данном направлении – мы всегда готовы делиться нашими лучшими образовательными практиками», – подчеркнул Сергей Кравцов.

В рамках соглашения между правительствами России и Таджикистана в пяти городах республики – Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде – будет построено и оснащено пять школ, осуществляющих обучение на русском языке.

«Нам важно, чтобы построенные в Таджикистане школы обеспечивали образование на высшем уровне, чтобы они были знаменем дружбы двух стран. Использование российских образовательных стандартов в деятельности школ послужило бы отличной возможностью для таджикистанских детей получить качественное образование с использованием опыта Российской Федерации и возможностью получения аттестата российского образца», – резюмировал Сергей Кравцов.

Глава Минобрнауки Таджикистана подчеркнул, что открытие школ станет значимым событием для республики, где русскому языку уделяется особое внимание.
Сергей Кравцов поблагодарил коллег за успешную совместную реализацию проекта, в рамках которого российские педагоги преподают в школах Таджикистана, и всестороннее содействие по возвращению российских учителей на Родину в связи с эпидемиологической ситуацией.

В 2019/20 учебном году 48 российских преподавателей русского языка и общеобразовательных предметов (математики, физики, биологии, химии, географии) обучали более 7 тыс. таджикистанских школьников.

Главы обоих ведомств заявили о готовности продолжать проект в следующем учебном году, как только это позволит эпидемиологическая ситуация.
Накануне Дня русского языка стороны также обсудили мероприятия, направленные на поддержку русского языка, знакомство с русской культурой и традициями. Как отметили представители Таджикистана, русский язык в республике является языком межнационального общения и его изучению уделяется особое внимание. Поэтому в Таджикистане, как и в России, пройдет целый ряд мероприятий, посвященных русскому языку и творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской
Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу
Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу
Маас посетит Израиль и Иорданию
Маас посетит Израиль и Иорданию
Крупнейший издательский дом покинул Россию
Крупнейший издательский дом покинул Россию
Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием: "Примерно половину этого времени мы были рядом"
Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием:
Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины
Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины
Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после расставания
Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Топ на сегодня

Исчезновение Бари Алибасова объяснили
Исчезновение Бари Алибасова объяснили
В Нью-Йорке отменили комендантский час
В Нью-Йорке отменили комендантский час
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей земле
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, -
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит

Еще по теме

В Таджикистане откроют пять русских школ
Более 12 тысяч экземпляров учебной литературы передали юнармейцы в Республике Таджикистан
В Таджикистане планируют построить пять русских школ
Президент Таджикистана отметил значение русского языка для страны