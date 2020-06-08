Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке

Лидия Мартынова

В преддверии празднования Дня русского языка министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и министр образования и науки Республики Таджикистан Мухаммадюсуф Имомзода обсудили перспективы взаимодействия России и Таджикистана в области создания совместной образовательной инфраструктуры и изучения русского языка, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

«Мы рады, что Таджикистан проявляет активный интерес к российской образовательной системе. Нам отрадно, что качество российского образования вызывает высокую оценку наших зарубежных коллег. В этой связи важно развивать сотрудничество на данном направлении – мы всегда готовы делиться нашими лучшими образовательными практиками», – подчеркнул Сергей Кравцов.

В рамках соглашения между правительствами России и Таджикистана в пяти городах республики – Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде – будет построено и оснащено пять школ, осуществляющих обучение на русском языке.

«Нам важно, чтобы построенные в Таджикистане школы обеспечивали образование на высшем уровне, чтобы они были знаменем дружбы двух стран. Использование российских образовательных стандартов в деятельности школ послужило бы отличной возможностью для таджикистанских детей получить качественное образование с использованием опыта Российской Федерации и возможностью получения аттестата российского образца», – резюмировал Сергей Кравцов.

Глава Минобрнауки Таджикистана подчеркнул, что открытие школ станет значимым событием для республики, где русскому языку уделяется особое внимание.

Сергей Кравцов поблагодарил коллег за успешную совместную реализацию проекта, в рамках которого российские педагоги преподают в школах Таджикистана, и всестороннее содействие по возвращению российских учителей на Родину в связи с эпидемиологической ситуацией.

В 2019/20 учебном году 48 российских преподавателей русского языка и общеобразовательных предметов (математики, физики, биологии, химии, географии) обучали более 7 тыс. таджикистанских школьников.

Главы обоих ведомств заявили о готовности продолжать проект в следующем учебном году, как только это позволит эпидемиологическая ситуация.

Накануне Дня русского языка стороны также обсудили мероприятия, направленные на поддержку русского языка, знакомство с русской культурой и традициями. Как отметили представители Таджикистана, русский язык в республике является языком межнационального общения и его изучению уделяется особое внимание. Поэтому в Таджикистане, как и в России, пройдет целый ряд мероприятий, посвященных русскому языку и творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.