Россия препятствует «оживлению» нормандского формата — Кулеба
Для достижения мира на Донбассе Киев стремится к тому, чтобы «оживить» нормандский формат. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
При этом в своем Twitter глава украинской дипломатии посетовал, что главным препятствием для «оживления» стала позиция России.
Также он сообщил об агрессии со стороны «сепаратистов», которые продолжают вести якобы ничем не спровоцированные обстрелы позиций ВСУ. По словам Кулебы, в результате за последнюю неделю было ранено «как минимум» девять украинских военных.
Как сообщало ИА Newstes, ранее Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды в Крым, прекращенные после присоединения полуострова к России.