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Россия препятствует «оживлению» нормандского формата — Кулеба

Россия препятствует «оживлению» нормандского формата — Кулеба

Для достижения мира на Донбассе Киев стремится к тому, чтобы «оживить» нормандский формат. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом в своем Twitter глава украинской дипломатии посетовал, что главным препятствием для «оживления» стала позиция России.

«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — сообщил министр.

Также он сообщил об агрессии со стороны «сепаратистов», которые продолжают вести якобы ничем не спровоцированные обстрелы позиций ВСУ. По словам Кулебы, в результате за последнюю неделю было ранено «как минимум» девять украинских военных.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды в Крым, прекращенные после присоединения полуострова к России.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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