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Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины

Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины

В России начинается производство легких конверсионных ракет "Рокот-М". Они созданы на базе модели "Рокот", но на этот раз для выпуска не требуется участие Украины.

Конструкция выполняется на основе снимаемых с дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет". Ранее ее планировалось назвать "Рокот-2". По программе в общей сложности проведены 35 пусков, пишет РИА Новости.

Общая стоимость работ по модернизации ракеты превысила 3 млрд рублей. Это вынужденные траты в связи с тем, что Украина с 2014 года отказалась поставлять системы управления. Помимо создания собственного аналога управляющего блока, в России модернизировали комплексы на космодроме Плесецк и провели подготовку к производству.

Планируется, что в гражданские ракеты будут конвертированы свыше 40 МБР РС-18Б.

Как сообщал Ruposters, ранее в России впервые создали стелс-фрегат, не используя украинские двигатели.

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По материалам: uposters.ru

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