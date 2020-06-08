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Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

Россиянам напомнили о начале короткой рабочей неделиФото: Максим Блинов / РИА Новости

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.

Так, жители страны будут работать на этой неделе с 8 по 11 июня, затем россиян ждут три выходных дня. Также отмечается, что продолжительность рабочего дня в четверг сокращается на час, так как он является предпраздничным.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина 24 июня также будет выходным днем с сохранением заработной платы. При этом 23 июня не считается предпраздничным днем, продолжительность работы сокращать не планируется.

В конце мая сообщалось, что президент Владимир Путин анонсировал проведение парадов Победы 24 июня, объявив этот день выходным с сохранением зарплаты. Парад в Москве и других городах России начнется в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют. Мероприятие не состоялось в День Победы 9 мая из-за эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, его заменили авиационными парадами.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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