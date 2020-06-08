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Россиянам назвали признаки некачественной колбасы

Россиянам назвали признаки некачественной колбасыФото: Николай Хижняк / РИА Новости

Авторы передачи «Тест» на телеканале «Москва 24», которая снимается при поддержке Роскачества, рассказали, как распознать некачественный сервелат. Выпуск, посвященный колбасе, опубликован на сайте, телеканала.

В первую очередь россиян призвали обращать внимание на цену сервелата: дешевле 500 рублей качественная колбаса стоит не будет, оптимальная цена для продукта с правильным составом — от 800 до 1000 рублей. При этом колбаса, которая хранится не при температуре от 0 до 10 градусов Цельсия, вероятно, является плохой.

Упаковка у сервелата должна быть сухой. Наличие капелек влаги означает опасность для здоровья потребителей — это признак нарушения технологии производства или неправильного хранения. Специалисты рекомендуют покупать колбасу из мяса категории «А», в которой не меньше 80 процентов мяса. При этом лучшая упаковка — вакуумная, а нарезка — заводская, а не магазинная, отмечают эксперты.

Ранее китайский портал Sina опубликовал статью, в которой автор восхищается российской колбасой и объясняет, за что ее любят в стране. Он назвал колбасу традиционным блюдом на русском столе и связал ее с национальным духом. По его мнению, будучи воинственным народом, русские готовят колбасы гораздо большего размера, чем продаются в Китае.

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По материалам: lenta.ru

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