Россияне испугались наличных

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Снятие наличных с банковских карт в первом квартале текущего года оказалось самой непопулярной операцией для них. Оно уступило и безналичным платежам, и переводам по картам, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как следует из статистики Центробанка России, с января по март объем безналичной оплаты товаров и услуг превысил снятие наличных на 500 миллиардов рублей. Одним из факторов, повлиявших на такую динамику, стала эпидемия коронавируса. Россияне испугались бумажных денег, которые стали восприниматься как переносчики заболевания.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года суммы, снятые наличными в банкоматах, выросли на 8,7 процента, но объем безналичных операций увеличился сразу на 30 процентов.

Таким образом из всех операций по картам, совокупный объем которых — 23 триллиона рублей, на снятие наличных пришлось 27,8 процента, на оплату картами — 30,5 процента, а на переводы — 41,7 процента.

Глава правления Национального платежного совета Алма Обаева также не исключила, что на снижение популярности наличности повлияли просьбы властей к людям старше 65 лет не выходить из дома. Именно пожилые люди чаще всего снимают с карт деньги. В апреле, как отмечают банки, тренд только усилился, так как объем снятых наличных сократился на десятки процентов.

Ранее в мае стало известно, что с середины апреля в России фиксируется рекордный спрос на наличность. При этом эксперты расходились в оценках, что стало причиной такой динамики, поскольку предположение о действиях граждан не подтвердились.