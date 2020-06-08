Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне испугались наличных

Россияне испугались наличныхФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Снятие наличных с банковских карт в первом квартале текущего года оказалось самой непопулярной операцией для них. Оно уступило и безналичным платежам, и переводам по картам, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как следует из статистики Центробанка России, с января по март объем безналичной оплаты товаров и услуг превысил снятие наличных на 500 миллиардов рублей. Одним из факторов, повлиявших на такую динамику, стала эпидемия коронавируса. Россияне испугались бумажных денег, которые стали восприниматься как переносчики заболевания.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года суммы, снятые наличными в банкоматах, выросли на 8,7 процента, но объем безналичных операций увеличился сразу на 30 процентов.

Таким образом из всех операций по картам, совокупный объем которых — 23 триллиона рублей, на снятие наличных пришлось 27,8 процента, на оплату картами — 30,5 процента, а на переводы — 41,7 процента.

Глава правления Национального платежного совета Алма Обаева также не исключила, что на снижение популярности наличности повлияли просьбы властей к людям старше 65 лет не выходить из дома. Именно пожилые люди чаще всего снимают с карт деньги. В апреле, как отмечают банки, тренд только усилился, так как объем снятых наличных сократился на десятки процентов.

Ранее в мае стало известно, что с середины апреля в России фиксируется рекордный спрос на наличность. При этом эксперты расходились в оценках, что стало причиной такой динамики, поскольку предположение о действиях граждан не подтвердились.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Песков рассказал, советовался ли Собянин с Путиным о снятии ограничений
Песков рассказал, советовался ли Собянин с Путиным о снятии
Проект развития атомной энергетики внесут в правительство до 1 июля
Проект развития атомной энергетики внесут в правительство до 1 июля
Захарова получила высший дипломатический ранг
Захарова получила высший дипломатический ранг
Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот
Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот
Польша прервала неприлично долгую паузу о «ядерной рокировке» с ФРГ
Польша прервала неприлично долгую паузу о «ядерной рокировке» с ФРГ
Духов день 8 июня: славянские обряды и народные традиции
Духов день 8 июня: славянские обряды и народные традиции
Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла
Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла
Россияне испугались наличных
Россияне испугались наличных
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской

Топ на сегодня

Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, -
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит
В Германии предложили создать аналог НАТО для здравоохранения
В Германии предложили создать аналог НАТО для здравоохранения
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ
Главный раввин России заразился коронавирусом
Главный раввин России заразился коронавирусом

Еще по теме

В России впервые отмечено сокращение объема снятия наличных в банкоматах
В России впервые за десять лет упал объем снятия денег с карт
Кредитование в сентябре сократилось на 0,9% -- ЦБР
«ПриватБанк» на снятие наличных установил лимит в 20 тысяч