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Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти

Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефтиФото: Essam Al-Sudani / Reuters

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман заявил об увеличении добычи нефти с 1 июля на миллион баррелей в сутки, сообщает Reuters.

По его словам, королевство решило не продлевать взятые на себя добровольно обязательства. Таким же образом поступят и его союзники в Персидском заливе.

В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно, помимо квот, взятых в рамках сделки ОПЕК+, решили снизить добычу на 1,18 миллиона баррелей. Таким образом страны хотели добиться стабилизации цен на нефть и повышения стоимости сырья.

Заявление бен Салмана прозвучало после того, как участники ОПЕК+ договорились продлить майские и июньские квоты. Апрельская сделка предполагала, что во второй половине года сокращение составит 7,7 миллиона баррелей, но стороны сохранили текущие условия в 9,7 миллиона на июль.

Также министр указал, что о продлении условий сделки на август пока говорить рано. Его поддержал глава Минэнерго России Александр Новак. По его словам, решение можно будет принять позднее, в зависимости от спроса на нефть и нефтепродукты.

Ранее стало известно, что саудовская Saudi Aramco почти полностью отменила рекордные скидки на нефть, которые она предоставила своим азиатским и европейским покупателям в рамках ценовой войны с Россией. Это произошло на фоне серьезных проблем в экономике ближневосточного королевства.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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