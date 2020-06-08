Секс инструкция: как правильно заниматься сексом?

Влада Некрасова

Горячие идеи для прелюдии, лучшие техники и советы для мужчин и женщин, которые помогут разнообразить сексуальную жизнь и улучшить ее качество – все это в нашем кратком секс-гайде.

Прелюдия

Как в первый раз

Первые дни, недели и месяцы отношений – самое сладкое и «острое» время для каждой пары. В вас буквально кипит страсть и каждое свидание (не говоря уже о сексе) дает просто крышесносные эмоции. Как жаль, что этого уже не вернуть.

Или … ?

Сексолог Барбара Уинтер советует использовать прошлый опыт для того, чтобы разнообразить вашу нынешнюю интимную жизнь. Вдохновляйтесь вашими первыми свиданиями! Какая одежда была на вас в тот знаменательный вечер, когда вы пошли на первое, второе или третье свидание? Где оно проходило? Считайте, что это нечто вроде ролевой игры – воссоздайте тот вечер по мелочам. Можете даже использовать тот же парфюм или включить в машине ту-самую-песню.

Помните ли вы ваш первый секс? Повторите все те трюки, что вы использовали, неловко изучая тела друг друга. Поверьте, оно того стоит!

Не утерпели

Еще одна прелесть первых свиданий – спонтанный секс. Прелюдия, которая часто начинается задолго до того, как вы доберетесь до спальни. Коуч по сексу и отношениям Клаудия Сикс советует начать прелюдию не в привычных стенах родной спальни, а на кухне, в офисе, в гараже или в любом другом месте, в котором вы не привыкли этого делать.

С прелюдией все понятно, а что насчет секса? Вдруг страсть настолько затуманит вам головы, что до кровати вы просто не доберетесь?

Что ж, ну и отлично! Вы будете поражены, когда обнаружите, сколько интересных секс-локаций вы упускали из виду.

Грязные разговоры

Простой, но весьма действенный вариант для хорошей прелюдии. «Я не умею красиво говорить, не знаю, что сказать. Боюсь выглядеть глупо», – говорите вы. Не стоит относиться к «dirty talks» как к конкурсу чтецов в пятом классе. Просто скажите своему партнеру, что именно вы хотели бы с ним сделать. Можете послать ему сообщение, в котором будут (абсолютно бесстыдно) описаны все ваши мысли.

А если в это время вы будете находиться в компании друзей или в общественном месте, такая переписка будет восприниматься еще острее.

Горячо-холодно

Поиграйте с температурами. Особенно хороши такие трюки для орального секса. Кубики льда, глоток горячего чая, воск или смазки с дополнительными эффектами – вы вольны использовать все, что вздумается.

Правил всего два: убедитесь, что у вас нет аллергии на тот или иной продукт и не экспериментируйте с такими играми во время орального секса, если у вас чувствительная зубная эмаль.

Танец

Правильно подобранная музыка, правильное настроение и безумное желание вести себя неправильно – залог успеха. Скованность и смущение – не помощники, когда дело доходит до секса вообще и до прелюдии в частности.

Перемен требуют наши сердца

Секс превратился в элемент ежевечерней рутины? А как насчет утреннего секса? Стыдливо выключаете свет, когда все идет к сексу? Оставьте включенным верхний свет или включите лампу. Еще один интересный вариант – купить светодиодную ленту красного, фиолетового или голубого цвета.

Кстати, в таком свете можно сделать очень горячие фотографии. А потом отправить их партнеру, пока тот находится вне дома. Это так, к слову.

Обмен фантазиями

Пусть каждый из вас составит список из десяти (или более) приемчиков, ролевых игр и других штук, которые он хотел бы попробовать. А затем вытяните парочку вариантов наугад. Вариант для тех, кому смелости не занимать – устройте себе челлендж и вычеркните каждый из пунктов по очереди.

Без поцелуев

Дразните друг друга, не соприкасаясь губами. Можете целовать любые части лица (и не только) друг друга, кроме губ. Делайте это ровно столько, насколько хватит вашего терпения.

Массаж

Кла-а-а-а-а-ассика! Ароматические свечи, масла, расслабляющая (или возбуждающая) музыка – можно ли придумать более «киношную» прелюдию? В ход может пойти что угодно – вы можете легонько водить по телу партнера перышком, или предлагать угадать, какой предмет находится у вас в руках.

Порно

Почему бы собственно и да? Обсудите свои желания и свои предпочтения. Какие ролики вам по вкусу? В процессе просмотра обсуждайте, что бы вы хотели повторить со своим партнером. Велика вероятность, что «заканчивать» актеры будут уже без вас.

Техники

Кегель для него

Мы так много слышали об упражнениях Кегеля для женщин, но знаете ли вы, что существуют весьма полезные упражнения и для мужчин? Укрепление мышц тазового дна поможет мужчине взять свои оргазмы под контроль и позабыть о такой проблеме как преждевременная эякуляция.

Самое простое упражнение делается следующим образом: сожмите мышцы тазового дна и удерживайте их в таком положении 5 секунд. Затем расслабьте. Повторить 10-20 раз.

Отсрочка

Другой способ контролировать преждевременную эякуляцию: во время мастурбации доведите себя до грани оргазма, а затем прекратите какие-либо стимуляции. Это одна из самых распространенных техник.

Вибратор

Секс-игрушки – великолепное изобретение человечества. Проблемы начинаются лишь тогда, когда один из партнеров наотрез отказывается приглашать в постель «третьего лишнего». Девушки испытывают стеснение, а парни, нервно сжимая в руках свое хрупкое эго, начинают вопить: «Тебе что, меня мало??»

Игрушки для него, для нее и для обоих – попробуйте все. Не забывайте, что мы живем один лишь раз.

Секс-игры

Знаменитые кубики, которые «подсказывают» вам место и позу для секса, секс-опросники и все-все-все, что позволит вам сблизиться.

Духовно.

И физически.

Кегель для нее

Упражнения Кегеля с использованием специальных шариков днем – во время отдыха или даже выполнения дел по дому.

Демонстрация результата интимных тренировок – ночью.

Ручная стимуляция

Экспериментируйте с техниками. Например, попробуйте эту: пусть мужчина ляжет на спину, а его партнерша удобно расположится между его ног и возьмет все буквально в свои руки. Семь движений рукой вверх, одно вниз. Сначала медленно, потом по нарастающей.

Позы, которые нужно опробовать

Наездница с кольцом

Все та же поза «девушка сверху», но с небольшими изменениями. Виброкольцо позволит получить дополнительное удовольствие не только мужчине, но и его партнерше. Отличный вариант для тех, кому очень нравится быть сверху, но все же хочется как-то разнообразить процесс.

Преимущества: простота в исполнении и отличный способ начать знакомство с секс-игрушками.

Поддержка

Мужчина поднимает свою партнершу на руки, а она обхватывает его ногами. Если вы не уверены в своих физических способностях, найдите опору, например, край кровати.

Преимущества: глубокое проникновение и повышенная вероятность достичь столь желаемого многими одновременного оргазма.

Вид сзади

Девушка ложится на партнера сверху, спиной к нему, широко раздвинув ноги и опираясь на локти. Чуть интереснее и сложнее чем обычная поза наездницы, но все еще проста в исполнении.

Преимущества: мужчина получает возможность вдоволь насладиться видом сзади. А если оба партнера любят шлепки, то лучшей позы не придумаешь.

Не миссионеры

В английском языке эта поза носит игривое название CAT. Она похожа на миссионерскую, но имеет ряд отличий.

Парень сверху, девушка снизу. Но девушка располагается чуть выше и слегка левее (правее). Грудь девушки упирается в плечи партнера, а ноги согнуты под углом 45 градусов.

Преимущества: согласно исследованиям, в этой позе девушки получают оргазм куда чаще, чем во время «миссионерских» развлечений.

Снова сверху

Никаких акробатических умений. Парень усаживается на кресло (диван или кровать), а девушка располагается сверху, повернувшись к нему спиной.

Преимущества: девушка берет бразды правления в свои руки, а парень получает безраздельную власть над ее грудью.

Советы для мужчин

Презервативы

Научитесь правильно подбирать презерватив. И не скупитесь – качество изделия (ровно как и ваше здоровье) стоят дороже. Пробуйте разные марки и обращайте внимание не только на удовольствие, но и на реакцию организма – нет ли у вас аллергии на латекс?

Смазка

Не забывайте про лубрикант – он делает секс комфортнее и приятнее для обоих партнеров. Порой естественной смазки бывает недостаточно – даже если женщина очень возбуждена.

Хороводы вокруг клитора

Исследование, проведенное в Университете Индианы среди 1055 женщин, показало, что 3 из 4 женщин любят, когда вы рисуете круги на ее клиторе пальцами или языком. Возможно, ваша женщина как раз входит в число этих «трех из четырех»? Спросите ее напрямую или выясните экспериментально.

Непрямой контакт

У всех женщин разная чувствительность клитора. Поэтому не стоит ставить все фишки исключительно на прямую стимуляцию.

Догги-стайл

Для того чтобы доставить партнерше наибольшее удовольствие во время секса в позе догги-стайл, совершайте короткие и неглубокие толчки.

Бросайте курить

«Помимо повреждения кровеносных сосудов, курение может привести к повреждению самой ткани полового члена, делая ее менее эластичной», — сказал Ирвин Голдштейн, доктор медицинских наук, уролог из Медицинского центра Бостонского университета.

Советы для женщин

Расслабьтесь

Пока вы не научитесь наслаждаться сексом, позабыв о своих комплексах и стеснении, настоящего удовольствия от близости вам не видать. Мужчина уже вас хочет и уже ко всему готов, несмотря на то, что вы поправились на полтора килограмма, а на бедрах у вас есть растяжки.

Проявляйте инициативу

Мужчинам нравится чувствовать себя желанными и привлекательными. Хотя бы иногда берите все в свои руки – можно даже буквально.

Игра в молчанку

Некоторые девушки боятся даже громко дышать, что уж там говорить про крики и стоны! Не сдерживайте себя.

Говорите

Говорите о своих желаниях. Большинству мужчин очень нравится, когда девушка свободно рассказывает о том, чего она хочет. А если ваш партнер не прислушивается к вашим желаниям и никак на них не реагирует, не пора ли его оставить наедине с самим собой?

Пробуйте

Эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты! Вы не обязаны подстраиваться под своего партнера и пробовать то, что вам не нравится и приносит моральный или физический дискомфорт. Но порой стоит выйти из насиженной зоны комфорта и попробовать что-нибудь новенькое. Мужчина будет только рад.

Визуал

Для того чтобы выполнить этот пункт, вам нужно разобраться с пунктом №1.

Мужчины в большинстве своем – визуалы. Они хотят рассмотреть все и во всех подробностях. Секс при свете или у зеркала – почему бы и нет.

Приятных практических занятий!