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Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России

Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России

Школы Донецкой народной республики (ДНР) с 1 сентября 2020 года перейдут на российские образовательные стандарты, сохранив некоторые региональные особенности. Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

«Вы знаете, что наши школьники обучаются по российским учебникам, и с 1 сентября мы практически полностью переходим на российские образовательные стандарты. Естественно, у нас будут несколько предметов, которые имеют наш региональный характер, а так практически мы будем работать по российским стандартам», - сказал Кушаков. .

В ноябре 2019 года на российские стандарты перешла система образования Луганской народной республики.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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