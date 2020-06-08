Сходы граждан можно будет проводить в каждом районе муниципалитета

Анастасия Иванова

Местные власти получат возможность решать вопросы самообложения граждан, проводя общие сходы не на всей территории муниципалитета, а на его части: в районе, микрорайоне или группе домов. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления во вторник, 9 июня.

Сегодня для муниципалитетов по всей стране остаётся актуальным вопрос финансового обеспечения исполнения своих расходных обязательств. И одним из наиболее удобных способов пополнения местных бюджетов являются средства самообложения граждан, которые можно направить на финансирование конкретных проектов или решение вопросов местного значения, которые определяют сами граждане.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ранее вопрос использования средств самообложения граждан решался исключительно на местных референдумах, которые проводились на территории всего муниципального образования — независимо от того, сколько населенных пунктов в него входит. Что вызывало споры и недовольство некоторых жителей. Поскольку в одном населенном пункте люди не были заинтересованы оплачивать решение какого-либо вопроса для соседей.

С принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» у муниципалитетов появилась возможность решать такие вопросы на сходе граждан, который проводится на территории не всего муниципального образования, а только в одном из населенных пунктов.

Тем не менее, остаётся актуальным деление на районы внутри населённого пункта. И жители одного районе по-прежнему не очень мотивированы реализовывать за счёт средств самообложения проекты в других частях города или посёлка. Например, строить на другом конце муниципалитета детские площадки или ремонтировать дороги. Поэтому авторы законопроекта предлагают закрепить возможность проведения сходов граждан по вопросам самообложения на части территории населенного пункта. Например, по районам, микрорайонам индивидуальной жилой застройки в городе или группе многоквартирных жилых домов.

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