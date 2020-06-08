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Силы природы: юбки-цветы, ткань из крапивы и морское умиротворение в новых лукбуках

Силы природы: юбки-цветы, ткань из крапивы и морское умиротворение в новых лукбуках

В нашей традиционной рубрике изучаем очередную подборку актуальных лукбуков. Сегодня заряжаемся позитивом с Mango, выбираем летние наряды из ткани рами от Petrichor, думаем о будущем с Red September и многое другое.

1.Mango

Новая кампания Life In Bloom призывает всех к оптимизму. Красные, желтые и пастельно-розовые тона поднимают настроение, а детали, напоминающие цветы, — рукава-фонарики, оборки и летящие юбки — отдают дань чудесам природы.



2.Red September

Как изменится наша жизнь, если нас отключат от мировой сети? Могут ли ограничения и контроль объединять людей, а не разводить по разным лагерям? Этим вопросам посвящается коллекция Red September весна-лето — 2020. В основу ее легли идеи униформы, подчеркнутая функциональность и streetwear, при этом базовых вещей здесь немного. Например, даже спортивные брюки, которые кажутся на первый взгляд простыми, скроены сложно — лампасы на них собраны из наслоенных драпировок.


3.Diana Arno

Новая коллекция эстонского дизайнера Дианы Арно — это частичка природы в закованном в камень и асфальт городе. В основе палитры — характерные краски Балтийского моря, леса и песка. Ну а прагматичный и комфортный крой отвечают за то, чтобы атмосфера умиротворенности, безмятежности и спокойствия, как на берегу моря, сопровождала везде.



4.Petrichor

Главной в весенне-летней коллекции стала необычная ткань рами из китайской крапивы. Вдохновением для дизайнера Анны Погодиной стала сказка Ханса Кристиана Андерсена "Дикие лебеди". Чтобы вернуть братьям человеческий облик, главной героине нужно было сплести 11 кольчуг из крапивы голыми руками. Основными в коллекции стали натуральные оттенки: песочный, терракотовый, темно-коричневый, молочный и угольный.

Небольшая часть коллекции выполнена изо льна, органического хлопка и шерсти — так, теплую платье-рубашку весной можно носить в качестве легкого пальто.


5.You Wanna

В новую капсульную коллекцию российского бренда вошли лаконичные образы в стиле smart casual: элегантные платья и брючные костюмы, юбки-плиссе и кюлоты, широкие брюки с высокой посадкой, шорты-бермуды из экокожи.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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