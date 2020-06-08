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Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: мужчина погиб на месте происшествия

Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: мужчина погиб на месте происшествия

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В ночь на понедельник, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Накануне сообщалось об аварии на трассе Киев-Чоп в районе Ровно.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте инцидента, пишут «=68.ARCS7-32YmDd_5mRocFNjkn0PvgfdAVgST12TEgidkflfjok_dsvu53v1fq-2hzdjLYKH9cIYlupafCtTbrmIXoPORGNphjw-K9-MqGXEquPN4i4l6epI0A8rhct_102Xglv5cm0yiuvnfrl086m8cyna1aejonzkb35fbmbaao0mmnmtv48fynudbiyyg6mi9ap9u7zy4nlik2j4epicfatnzsi-RztEesoCDPueKzXB7kOqa523I0r2U99We3hcg9bzd_7yd07ujcq4f1jklfwwi4mn58mfnvw0lzqr2yi9rcayzuvkysvoyxadzw72khsd-xHTxqMX4zqw_WMoR4bJw2wtl8BIXRHNvoe-TS8HGHF6z7DSVB3MaA]ВартовіЕспресо».

Предварительно известно, что автомобиль Honda Civic, двигаясь в направлении Брест-Литовского шоссе, на высокой скорости въехал в бетонный парапет, обрамляющий опору путепровода.

От удара пассажир Honda, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из авто. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

Также Honda задела легковушка BMW. Водители обоих автомобилей от помощи врачей отказались.

После аварии на месте работали спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа. Возможно, они установят больше подробностей о трагедии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Закарпатье произошло ДТП с участием пьяного патрульного полицейского. Так, в селе Мужиево Береговского района автомобиль марки «Форд» съехал с дороги в кювет, при этом пострадали четыре человека, двое из них — дети 2018 и 2019 годов рождения.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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