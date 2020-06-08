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СМИ рассекретили нового бойфренда Хлои Грин: фото пары с отдыха во Франции

СМИ рассекретили нового бойфренда Хлои Грин: фото пары с отдыха во Франции

29-летняя дочь владельца Topshop Хлоя Грин снова не одна и, похоже, уже давно, но с некоторых пор перестала это скрывать. Минувший уикенд она провела на яхте, принадлежащей ее отцу, в обществе генерального директора компании Royal Yacht Brokers Мануэля Тиелла, за поцелуями с которым попала в кадр папарацци.


Хлоя Грин и Мануэль Тиелла

Бизнесмен, чья компания работает с Мадонной, Крисси Тейген, Алисией Викандер и другими знаменитыми клиентами, катался с Хлоей на водном мотоцикле, проводил время на палубе и купался с яхты. Местом отдыха пара выбрала южное побережье Франции. Как удалось разузнать прессе, его роман с Грин начался в прошлом году и он уже познакомился с ее семьей. По некоторым данным, новогоднюю ночь пара провела с мамой Хлои.Хлоя знает Мануэля несколько месяцев. У них много общего. У каждого из них есть дети. Его очень хорошо приняли в ее семью,— рассказал инсайдер об их отношениях.


Хлоя Грин и Мануэль Тиелла с друзьями

Напомним, летом 2018 года Хлоя впервые стала мамой, родив от модели и "самого красивого преступника" Джереми Микса сына Джейдена Микса-Грина. После двух лет романа родители мальчика расстались. У нового бойфренда Хлои есть дочь от предыдущих отношений.


Джереми Микс и Хлоя Грин
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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