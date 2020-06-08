США готовы вступить в конфликт с Китаем ради свободы Гонконга

Вадим Карасев

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что официальный Вашингтон готов вступить в конфликт с Пекином ради свободы Гонконга. Эта мера рассматривается, как крайняя.

Как сообщает The Daily Caller, Помпео предложил ограничиваться дипломатическими методами до тех пор, пока Китай не поставит США в безвыходное положение.

"Соединенные Штаты всегда помнят, что, конфликт, если мы в него вступаем, является крайним средством, когда у нас не остается другого выбора для защиты свободы", – сказал он.

Действия китайских властей дипломат сравнил с политикой Третьего Рейха в годы Второй мировой войны, когда захватывались страны, ранее получившие гарантии мира.

"Обещания, которые китайская компартия дала в своем договоре с Великобританией, нарушаются попытками лишить гонконгцев свобод".

Ruposters писал, что Китай ранее пригрозил США "всеми необходимыми контрмерами" за вмешательство в дела Гонконга.