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Стало известно о тайном браке Михаила Кокшенова

Стало известно о тайном браке Михаила КокшеноваМихаил КокшеновФото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Стало известно о тайном браке народного артиста России Михаила Кокшенова. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь» рассказала его вторая супруга Елена. Ее слова приводит издание «7 Дней».

Елена Кокшенова заявила, что актер скрывал свои отношения с художницей Аллой Шавыриной, так как с ними было связано множество плохих воспоминаний. При этом у пары есть дочь Мария.

Ранее считалось, что первой супругой артиста была стюардесса Нина Вокрош, которая родила ему дочь Алевтину. Елена Кокшенова отметила в ходе шоу, что 23-летняя дочь вела себя некрасиво по отношению к отцу. «За три года она ни разу не позвонила, пока болел Михаил Михайлович», — отметила бывшая супруга актера.

Кокшенов скончался 4 июня в лечебном центре в Подмосковье в возрасте 83 лет. Ранее актера госпитализировали с подозрением на COVID-19. Позже его жена Наталья Лепехина назвала причину его смерти. «У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — заявила она.

В октябре 2017-го актер перенес инсульт. Его положили в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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