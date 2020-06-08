Степанов выбрал главу Нацслужбы здоровья

Лидия Мартынова

Глава Минздрава Максим Степанов определился с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 8 июня."Я уже определился с кандидатом, в отношении которого документы будут переданы в Кабинет министров, и после прохождения всех процедур он может быть назначен на эту должность", - сказал Степанов.Он напомнил, что полноценный конкурс на данную должность будет проведен после карантина. Тогда и должны избрать нового руководителя НСЗУ на постоянной основе.