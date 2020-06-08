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Степанов выбрал главу Нацслужбы здоровья

Степанов выбрал главу Нацслужбы здоровья
Глава Минздрава Максим Степанов определился с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 8 июня.

"Я уже определился с кандидатом, в отношении которого документы будут переданы в Кабинет министров, и после прохождения всех процедур он может быть назначен на эту должность", - сказал Степанов.
Он напомнил, что полноценный конкурс на данную должность будет проведен после карантина. Тогда и должны избрать нового руководителя НСЗУ на постоянной основе.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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