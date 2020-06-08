Студентка пожаловалась на шутившего об оргиях учителя и запустила расследование

Вадим Карасев

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20-летняя студентка рассказала о запуске расследования в отношении учителя, часто отпускавшего непристойные шутки в ее адрес. Девушка пожаловалась на него после того, как 50-летний мужчина заявил, что думал о ней при просмотре порно с лесбийской оргией. Автор поста под ником Cupcake_From_Hell11 на Reddit попросила пользователей оценить правильность поступка: многие посчитали такой шаг корректным, а поведение преподавателя — непристойным.

По словам девушки, с сентября 2019 года она еженедельно посещала кулинарные курсы. Преподаватель — очень дружелюбный человек, но его чувство юмора было неоднозначным: мужчина часто подшучивал над ней и другими девушками из группы, используя сексуальные намеки.

Автор поста не обращала внимания на этот юмор в течение года. Однако во время последнего занятия он подозвал девушку к себе и в качестве шутки сообщил, что друг прислал ему видео, которое напомнило о ней. Затем он показал этот ролик — им оказалось порно с лесбийской оргией. Студентка призналась, что была в шоке и в замешательстве, но посмеялась над видео и не сказала ничего.

По словам Cupcake_From_Hell11, от произошедшего она почувствовала себя униженной и не могла нормально спать. Девушка позвонила сотруднице курсов и попросила устроить встречу с преподавателем, на которой она при свидетелях сказала бы ему, что он перешел границу. Однако в отношении мужчины сразу начали служебное расследование. «Сейчас у него будут проблемы из-за меня, хотя я хотела просто сделать ему предупреждение», — поделилась студентка и спросила у пользователей Reddit, правильно ли поступила.

Многие поддержали девушку. «50-летний мужчина должен знать, что показывать студентке порно — это не шутка», — написал Gangster-napper и добавил, что не она создала преподавателю проблемы, а он сам. «Он заслуживает этого. Он занимается харассментом студенток, но это сходит ему с рук», — отметил Elenacgi. Пользователь с ником havealaugh16 заметил, что не стоит платить преподавателю, который смотрит порно во время занятий.