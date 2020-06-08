Студенты Герценовского университета станут вожатыми онлайн-центра по организации детского летнего отдыха

Лидия Мартынова

8 июня в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена открывается онлайн-центр «МегаГерц» по организации детского летнего отдыха. Вожатыми станут студенты Герценовского университета, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее РГПУ им. А.И. Герцена выступил с инициативой реализации совместного с Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга проекта, направленного на обеспечение культурно-образовательного досуга 7 тысяч школьников от 7 до 14 лет в период летних каникул в режиме онлайн. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал проект.

В течение июня – августа школы смогут бесплатно направлять своих учеников в дистанционные лагеря онлайн-центра. Всего в центре будет пять онлайн-лагерей, в каждом по десять отрядов из 12 человек. Продолжительность смены составит пять дней (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 18:00.

Первая пилотная смена пройдёт с 9 по 11 июня, затем с 15 июня (каждую неделю), в течение июня – августа, планируется провести ещё 12 смен.

Онлайн-центр «МегаГерц» будет взаимодействовать с районами Санкт-Петербурга, которые по графику сформируют отряды на базе конкретных школ и направят их в лагеря. Каждый район сможет направить в онлайн-центр 120 школьников.