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Суд: У США нет новых данных о пуске ракеты, сбившей Boeing на Украине

Суд: У США нет новых данных о пуске ракеты, сбившей Boeing на Украине

Власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов, что у них нет дополнительных данных в качестве доказательств версии о запуске ракеты ЗРК «Бук» по пассажирскому самолету Boeing (рейс MH17) компании «Малайзийские авиалинии» на востоке Украины в 2014 году. Об этом сегодня, 8 июня, заявил на открытии слушаний председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

«Суд запросил, рассматривалась ли возможность демонстрации засекреченных спутниковых снимков, на которых запечатлен запуск ракеты и… будут ли они приобщены к делу. Прокуратура ответила, что в 2014 был направлен запрос американским властям и в ответ был получен меморандум», — сказал Стейнхёйс.

Как следует из ответа гособвинения, представитель голландской антитеррористической прокуратуры получил возможность «проверить правильность меморандума» и ему в конфиденциальном порядке была предоставлена засекреченная информация. По итогам проверки прокурор «пришел к заключению, что меморандум поддерживается другими источниками», к которым он обратился. Его заявление было приобщено к делу.

«Американские власти проинформировали, что они не могут предоставить дополнительную информацию касательно запуска ракеты, кроме той, что указана в меморандуме. И она уже была предоставлена представителю антитеррористической прокуратуры. И суд понимает, что никакая прочая информация не будет приобщена к делу», — заявил судья.

В Нидерландах 8 июня возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Обвиняемыми обозначены четыре человека — бывший глава ополченцев в Донецкой народной республике Игорь Гиркин (известен под псевдонимом Стрелков, его называли министром обороны республики) и его подчиненные — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки «Бук» на Украину с территории России.

ИА Newstes напоминает, пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Суд над ними начался 9 марта. Интересы Пулатова представляет группа из одного российского и двух нидерландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно.

Россия неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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