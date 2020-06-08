Тайны обычных домашних часов: как они меняют энергетику дома

Вадим Карасев

Для многих настенные часы являются модным домашним аксессуаром. С эзотерической точки зрения этот предмет можно назвать хранителем и проводником времени, который в какой-то степени управляет нашей жизнью. Поэтому важно знать, как с ними обращаться.

Время — самая удивительная загадка, которая не перестает будоражить умы людей на протяжении тысячелетий. Это четвертое измерение, которое находится в бесконечном движении и о котором нам неизвестно почти ничего. Часы — загадочный инструмент, призванный хранить время. Они управляют не только временем, но и нашей судьбой. Поэтому относиться к часам нужно с особенным трепетом, чтобы не нарушить ход событий. Редакция сайта dailyhoro.ru расскажет о тайнах домашних часов и об их влиянии на жизнь. Эти знания помогут привлечь позитивные перемены и отвести неприятности.

Секреты домашних часов

Часам издавна приписывают магические свойства. Есть люди, у которых постоянно случаются различные неприятности с часами. Эзотерики утверждают, что не только часы могут подавать сигналы своему хозяину, само время способно это делать. Важно понимать, что часы просто так не останавливаются, не спешат и не отстают. Любое нарушение хода — знак, который требует внимания. Такие подсказки могут говорить о том, что владелец часов переживает тяжелое или судьбоносное время. Трактовать подобные знаки очень сложно: часы могут показывать дату важного события или сколько до него осталось дней.

Относиться к часам нужно со всей ответственностью и вниманием, ведь это не просто предмет обихода, а нечто загадочное, что синхронизирует нас с окружающим миром. Часы с их тонким и чувствительным механизмом отражают сознательные и бессознательные импульсы человека, и одновременно с этим они могут тонко влиять на них. Часы, особенно механические, подстраиваются под биение сердца и биополе, что часто используют маги, укорачивая или удлиняя жизнь человека. Именно поэтому не следует выбрасывать часы или принимать их в подарок. Их сила настолько огромна, что любой человек с сильной энергетикой может запрограммировать вашу жизнь.

Как правильно вешать домашние часы: где можно и где нельзя

Домашние часы — самый мощный талисман защиты и привлечения удачи. Если относиться к ним с любовью, то они обязательно сохранят положительную энергию в доме и с помощью этой энергии будут оберегать всех членов семьи от порчи и невезения. Самое главное — правильно разместить часы в доме.





Где нельзя вешать часы:

Часы не должны быть на виду и бросаться в глаза всем, кто приходит в дом. Это нарушает энергетику дома: «непрошенные гости» могут запросто навести через часы порчу, что станет причиной серьезных проблем в семье.Большим настенным часам не место в спальне. Громкое тиканье или бой может нарушить не только ваш сон, но и ослабить энергетику.Часы — могущественный предмет, который может давить своей силой на маленького ребенка, создавать энергетику беспокойства. Детишкам подходят маленькие, круглые часики, которые можно поставить на прикроватную тумбочку. Они научат их жить в гармонии с собой.

Куда можно вешать домашние часы:

— лучшее место для часов. Особенно если комната располагается в западной части дома. Часам будет комфортно там, где вся семья отдыхает, занимается творчеством или весело проводит время. Энергетика часов будет заряжаться светлой энергией и вдохновлять на новые свершения.Разместив часы на кухне, можно быстро достичь процветания и успеха, а также притянуть мир и гармонию в свой дом. Мирное тиканье избавит от проблем в общении с близкими, нормализует микроклимат в семье и сделает семейную жизнь спокойной и счастливой.В этом месте часы будут работать на здоровье и успехи всех членов семьи. Благодаря равномерной и гармоничной энергетике часов уйдут неприятности, головные боли, проблемы со здоровьем и сном.

Важно: ни в коем случае не держите в доме часы, которые сломались. Их обязательно нужно починить, ведь неправильное время или его отсутствие указывает на то, что в доме нет места счастью.