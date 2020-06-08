Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием: "Примерно половину этого времени мы были рядом"

Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием: "Примерно половину этого времени мы были рядом"

Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием: "Примерно половину этого времени мы были рядом"

В субботу, 7 июня, известному российскому телеведущему и шоумену Михаилу Шацу исполнилось 55 лет. Сам именинник в присущей ему юмористической манере отметил, что он "в шоке", но сказал, что "55 — это новые 35". А вот его 53-летняя супруга Татьяна Лазарева на этот раз шутить не стала и посвятила мужу теплые и трогательные слова.

Примерно половину этого времени мы были рядом, и я всегда видела твое любопытство к жизни, постоянный рост и желание все время двигаться дальше. Когда ты такой — веселый и азартный, — тебе это очень идет. И если раньше нам с тобой казалось, что 55 — это уже глубокая старость, то сейчас я понимаю, что еще примерно такое же количество лет я готова с интересом наблюдать, чем ты занимаешься и куда ты идешь. Желаю тебе на этом пути сил, азарта и успехов!

— написала Татьяна в своем инстаграме и поделилась серией их снимков.


В этом году Татьяна Лазарева и Михаил Шац отметят 22-ю годовщину свадьбы. Они познакомились на играх в КВН, однако сначала в течение нескольких лет были просто друзьями, хотя Шац испытывал к Лазаревой романтические чувства. После КВН они стали вместе работать в проекте "ОСП-студия", спустя несколько лет Татьяна ответила Михаилу взаимностью.

В браке пара воспитывает двух дочерей: 21-летнюю Софью и 13-летнюю Антонину. У Лазаревой также есть 24-летний сын Степан от предыдущих отношений.


В последние несколько лет в сети часто появляются слухи о расставании супругов. Дело в том, что вот уже четыре года Татьяна Лазарева живет в Испании, в то время как ее муж живет и работает в России. Но переехать Лазарева решила не из-за разногласий в семье — они с мужем решили дать европейское образование своей младшей дочери, которая учится в одной из испанских школ.

Вот и на этот раз после поста Лазаревой подписчики принялись спрашивать у нее, не развелись ли они с Шацем.

Что значит "были"? Вы ведь не разошлись, не развелись, правда? — разволновались фолловеры. Но Татьяна поспешила их успокоить:Да вроде нет (ощупывает себя). Просто посчитала и поняла, что почти полжизни его я рядом. Ужас! — пошутила она.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац с детьми
Михаил Шац с детьми
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской
Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу
Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу
Маас посетит Израиль и Иорданию
Маас посетит Израиль и Иорданию
Крупнейший издательский дом покинул Россию
Крупнейший издательский дом покинул Россию
Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием: "Примерно половину этого времени мы были рядом"
Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием:
Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины
Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины
Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после расставания
Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Топ на сегодня

Исчезновение Бари Алибасова объяснили
Исчезновение Бари Алибасова объяснили
В Нью-Йорке отменили комендантский час
В Нью-Йорке отменили комендантский час
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей земле
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, -
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит

Еще по теме

Татьяна Лазарева могла покинуть Россию из-за измен Михаила Шаца
Телеведущая Лазарева сообщила причину смерти КВНщика Дуды
Татьяна Навка поздравила своего мужа Дмитрия Пескова с днем рождения и поделилась снимками из личного архива
"Я всегда рядом с тобой": Татьяна Навка мило поздравила супруга Дмитрия Пескова с днем рождения