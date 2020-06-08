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У нового романа Бегбедера вместо заглавия будет на обложке смайлик

У нового романа Бегбедера вместо заглавия будет на обложке смайлик
Новый роман писателя и публициста Фредерика Бегбедера выйдет в России осенью, на обложке книги вместо названия поклонников ожидает "плачущий от смеха смайлик", сам автор условно называет роман "Человек, который умер от смеха", сообщает пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь".

"Вся моя работа в некотором смысле – карантин, я больше времени проводил с семьей, было много положительных моментов. И в то же время есть ряд вопросов – мне кажется, реакция на пандемию была преувеличенной, нам не стоит разрушать цивилизацию из-за пневмонии", – цитирует пресс-служба фестиваля слова Бегбедера.

Как рассказали организаторы, осенью на русском языке выходит новый роман писателя, на обложке книги нет заголовка, лишь плачущий от смеха смайлик.


"Это – новый язык, который замещает старый. Этот популярный символ заменил название книги. Если выражать название словами, то книгу можно было бы назвать "Человек, который умер от смеха". Кроме того, в книге есть глава, которая состоит только из смайликов и эмодзи, но она не самая моя любимая, я такой олдскульный писатель", – объяснил писатель.


Кроме того, в ближайшее время в России начнут выходить книги серии "Коллекция Бегбедера", куда войдут произведения, отобранные писателем.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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