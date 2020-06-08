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Умер создатель мема про игру «Дока 2»

Умер создатель мема про игру «Дока 2»Филипп Гросс-ДнепровКадр: Вечер с Владимиром Соловьевым / YouTube

Умер совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров, невольно создавший мем про игру «Дока 2». Об этом в воскресенье, 7 июня, в Facebook написал его брат Павел.

«Филипп.... прости...» — сообщил на своей странице он. Под записью многие пользователи принялись приносить соболезнования в связи со смертью Филиппа Гросс-Днепрова.

Причины смерти пока не озвучены. Гросс-Днепров скончался в возрасте 46 лет.

В октябре 2018 года Гросс-Днепров в эфире передачи «Вести FM», которую ведет Владимир Соловьев, описал психологический портрет устроившего стрельбу и взрывы в керченском техникуме Владислава Рослякова. Он охарактеризовал его как поклонника игры «Дока 2», в которой можно убивать людей изощренными способами.

«Это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам зомби. И убиваешь изощренными способами людей. То есть можешь придумать ту же школу, так же ее взорвать. Но там не изготавливаешь бомбу, можешь использовать различное оружие — можешь делать трейд. Почему называется "Дока трейд" — там идет трейд различным оружием», — объяснил эксперт. Он также заявил, что в «Доке 2» можно «по 10 минут вынимать людям кишки».

Фраза про несуществующую игру быстро стала мемом. Впоследствии она появилась в Google Play.

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По материалам: lenta.ru

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