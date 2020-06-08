В Азии и США — рост, в Европе — снижение: Итоги биржевой торговли 8 июня

Анастасия Иванова

Мировые фондовые рынки показали 8 июня смешанный результат. На биржах Азии и США — рост, Европы — снижение. Европейские рынки чуть умерили свой энтузиазм после трех сильных недель роста. Данные, опубликованные ранее, показали, что промышленное производство Германии испытало самый крутой спад в апреле — 17,9%. Кроме того, европейские фондовые рынки, вероятно, находятся под давлением после слабых данных по Китаю.

В США же оптимизм продолжают подпитывать гораздо лучшие, чем ожидалось, показатели занятости. Уровень безработицы в мае в США снизился относительно показателя за апрель. В понедельник утром азиатские акции выросли в догоняющем ралли после пятничных данных по занятости в США.

В понедельник цены на сырую нефть до полудня росли, после полудня снижались. В субботу ОПЕК+ продлила до конца июля соглашение о нормах сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки. Акции энергетического сектора выросли на 2,4%, что стало самым высоким показателем среди 11 основных секторов биржевого индекса S&P Нью-Йоркской фондовой биржи.

Биржи в Азиатско-Тихоокеанском регионе открыли биржевый день и биржевую неделю ростом. В понедельник биржа в Токио закрыла Nikkei 225 ростом в 1,38%, в Южной Корее индекс Kospi — +0,1%, в Австралии индекс — S&P/ASX 200 — +0,12. Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite составил рост 0,24%, Шэньчжэньской биржи — +0,31%. В Гонконге прибыль составила +0,03%.

В отличие от Азии через несколько часов на открывшихся биржах Европы торги начались со снижения индексов. При этом в ходе биржевого дня настроения на европейских биржах ухудшались.

В Нью-Йорке на открытии наоборот все три базовых индекса пошли вверх. Индекс DJIA 30 ведущих промышленных компаний составил +0,59%, индекс S&P500 — +0,26%, а индекс Nasdaq Composite начал торговаться с ростом +0,12%.

Западноевропейские фондовые биржи по итогам дня в понедельник преимущественно показали убыток. На закрытии лондонский индекс FTSE-100 показал минус 0,18%, франкфуртский индекс DAX-30 — минус 0,22%, парижский CAC-40 — минус 0,43%. Правда, в зоне роста в понедельник оказались итальянская и испанская биржи — соответственно +0,30% и +0,22%. Объединенный индекс компаний еврозоны EuroStoxx50 в понедельник показал спад в 0,53%.

На момент закрытия европейского фондового рынка в 17.30 по Берлину на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс DJIA 30 оставался в прибыли — +0,93%, охватывающий более широкий диапазон акций индекс S&P500— +0,50%, а сводный индекс технологических бумаг Nasdaq — +0,31%.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе сессии в понедельник достигли максимума утром в 8:15 — $ 43,19. Однако после полудня началось снижение цен на нефть. В 17:00 по Берлину августовская Brent торговалась по $ 40,95 за баррель, а американская легкая нефть марки WTI по $ 37,02.

Снижение на фондовом рынке означает рост цены на золото на товарном рынке. В понедельник на Нью-Йоркской товарной бирже цена золота поднялась на 0,93% ($ 15,45) до $ 1698,30 за унцию.

В понедельник в ходе торгов евро чуть подорожал в цене до $ 1,1296. Утром евро стоил $ 1,1288.