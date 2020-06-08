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В Брюсселе произошли массовые беспорядки

В Брюсселе произошли массовые беспорядки

В Брюсселе произошли массовые беспорядки после акции против расизма и полицейского насилия, в честь убитого от рук полицейских в Миннеаполисе (США) афроамериканца Джорджа Флойда.

В частности, СМИ сообщают о сожженных автомобилях и разгромленных магазинах в квартале Матонге, который населен в значительной степени выходцами из Африки.

Участники беспорядков разбивали полицейские автомашины и забрасывали стражей правопорядка камнями и бутылками. Полиция была вынуждена применить водометы для разгона агрессивной толпы.

На митинг под лозунгом «Black lives matter» против расизма и полицейского насилия собралось около 10 тысяч человек.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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