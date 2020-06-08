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В центре российского города фургон врезался в толпу пешеходов

В центре российского города фургон врезался в толпу пешеходовФото: ГИБДД по Екатеринбургу

В центре Екатеринбурга фургон столкнулся с легковым автомобилем, отлетел в сторону и врезался в толпу пешеходов. Об этом сообщает региональное издание E1.ru.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка. Fiat Ducato столкнулся с Hyundai Accent и врезался в пешеходов. На опубликованных изданием снимках видно, что легковая машина разбита, фургон выглядит менее пострадавшим. На тротуаре столпились люди, медики оказывают помощь пострадавшим.

Двух женщин госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадавший мужчина находится в состоянии средней тяжести. По словам очевидцев, на месте ДТП работают четыре машины скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Санкт-Петербурге водитель иномарки вытолкнул микроавтобус на тротуар и сбил ожидающего трамвай пешехода. ДТП, случившееся на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы, попало на видео. Пешехода с тяжелыми травмами доставили в больницу.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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