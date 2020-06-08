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В Германии по запросу США задержали музыканта из России

В Германии по запросу США задержали музыканта из РоссииДенис КазначеевФото с личной страницы Дениса Казначеева на Facebook

В Германии по запросу США задержали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

Отмечается, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе в Берлине. В сообщении говорится, что американское министерство юстиции потребовало экстрадиции Казначеева в США по обвинению в отмывании денежных средств и мошеннических действиях в сети.

«Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности», — пишут авторы в социальной сети. Они также создали онлайн-петицию и начали сбор средств для помощи диджею.

10 марта Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина по подозрению в киберпреступлениях. Кирилл Фирсов якобы причастен к торговле крадеными данными пользователей. Как утверждают власти США, он является создателем и владельцем аукционной платформы, на которой торговали данными, украденными хакерами у пользователей социальных сетей.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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