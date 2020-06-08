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В Глазовском пединституте стартует межпредметная олимпиада «Траектория»

В Глазовском пединституте стартует межпредметная олимпиада «Траектория»

Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко (ГГПИ) приглашает старшеклассников и выпускников колледжей принять участие в дистанционной межпредметной олимпиаде «Траектория», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Олимпиада проводится 23 июня в один тур по трем направлениям:
- гуманитарный цикл (интегрированные задания по предметам русский язык, английский язык, немецкий язык, обществознание);
- естественно-научный цикл (интегрированные задания по предметам математика, биология);
- мотивационный цикл (творческое задание, направленное на выявление мотивации к получению профессионального образования).

Задания размещаются в системе электронного обучения и тестирования Moodle ГГПИ.
Участникам необходимо заполнить форму регистрации. 22 июня они получат логин и пароль. Доступ к заданиям будет открыт в день проведения олимпиады.

Призёры олимпиады получают четыре дополнительных балла при поступлении на все образовательные программы бакалавриата вуза, участники – по два дополнительных балла.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет особое внимание поддержке просветительских проектов, способствующих развитию интеллектуального потенциала школьников, расширению кругозора и получению профориентационных навыков.

# Общество
По материалам: edu.ru

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