В Гондурасе продлили комендантский час до 14 июня

Алексей Вольцев

Власти Гондураса продлили действие комендантского часа на территории всей страны до 14 июня, сообщает национальная полиция.

"Для обеспечения более эффективного профилактического контроля за COVID-19 было решено продлить действующий абсолютный комендантский час с 23.00 воскресенья, 7 июня... до 23.00 воскресенья, 14 июня 2020 года", - говорится в заявлении.

Согласно документу, правом выйти на улицу с 9.00 до 17.00 в определенные дни недели будут пользоваться граждане и резиденты в зависимости от последней цифры номера удостоверения личности. В понедельник разрешено покидать дома с цифрой 6, во вторник - 7, в среду - 8, в четверг - 9, в пятницу - 0. На предыдущей неделе правом выхода в том же порядке пользовались люди с цифрами от 1 до 5. Выход из дома и пользование транспортными средствами в субботу и воскресенье полностью запрещены.

По последним данным минздрава Гондураса, число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 6327, скончались 258 человек, вылечились 712.