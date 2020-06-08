В Госдуме ответили Дурову и назвали Telegram незаблокированным

Вадим Карасев

Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин назвал мессенджер Telegram не заблокированным в России. Как пишет РИА Новости, таким образом депутат ответил на слова создателя Telegram Павла Дурова, призвавшего разблокировать мессенджер, чтобы 30 миллионов пользователей смогли «более комфортно использовать сервис».

«Павел Дуров давно не был в России и поэтому не знает, что Telegram в нашей стране не заблокирован. Я сам веду канал в Telegram и точно это знаю. Существует решение суда, по которому Роскомнадзор обязан заблокировать этот мессенджер. Но, как мы знаем, блокировка не состоялась», — заявил Горелкин. Депутат отметил, что, по его мнению, позиция Дурова «не вполне соотносится с реальным положением дел».

Горелкин также добавил, что считает законопроект депутатов «Справедливой России» о прекращении блокировки Telegram «действием в области пиара, а не права», поскольку «решение суда нельзя отменить в парламенте».

Ранее 4 июня Дуров поприветствовал инициативу о прекращении блокировки Telegram в России, выдвинутую депутатами Госдумы. Дуров считает, что разблокировка сервиса могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны

В конце апреля депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили официально прекратить блокировку Telegram. Авторы законопроекта отметили, что мессенджер беспрепятственно работает у большинства российских пользователей, а дальнейшая блокировка наносит ущерб не Telegram, а престижу государственной власти в России.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.