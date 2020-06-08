В инструкции к лекарствам предлагают вносить дополнительные данные об исследованиях

Лидия Мартынова

Министерство здравоохранения начало готовить законопроект, который обяжет вносить в инструкцию лекарственных препаратов итоги исследования их применения в медицинских организациях. Уведомление об этом опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправками в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» предлагается обязать держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарства вносить в инструкцию к нему изменения, учитывающие результаты исследований пострегистрационного опыта применения этого препарата в медицинских организациях.

Проект разрабатывается, чтобы установить порядок предоставления и учёта результатов исследований применения лекарств медицинскими организациями в качестве дополнительных мер по контролю безопасности и эффективности препаратов, находящихся в гражданском обороте, говорится в описании документа.

Планируемый срок вступления документа в силу — январь 2021 года.

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