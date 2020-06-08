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В Костромской области определены претенденты – победители программы «Земский учитель»

В Костромской области определены претенденты – победители программы «Земский учитель»

В Костромской области определены претенденты – победители конкурсного отбора программы «Земский учитель», сообщает сетевое издание «Информационный портал СМИ44».

Отмечается, что в этом году в конкурсную комиссию Департамента образования и науки Костромской области поступило 129 заявок из 45 субъектов Российской Федерации. В настоящее время определены претенденты – победители на вакансии в школах Нейского, Поназыревского, Красносельского муниципальных районов и города Волгореченска. Это учителя из Краснодара, Ставрополья, Кемеровской, Ростовской и Костромской областей, а также Республики Марий Эл, Ямало-Ненецкого автономного округа. Теперь они должны в срок до 29 июня принять решение и уведомить Департамент образования и науки Костромской области о переезде на постоянное место жительства для работы в выбранной школе Костромской области.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и озвучена как один из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.

В рамках программы «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году (Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»). Планируется, что участие в программе «Земский учитель» примут около 4,5 тысячи учителей, в 2020 году единовременные выплаты получат более 1,8 тысячи учителей, в 2021 году – более 1,3 тысячи, в 2022 году – более 1,2 тысячи.

# Общество
По материалам: edu.ru

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