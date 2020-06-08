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В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
Нынешняя ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию России, а партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, могут высказывать разные точки зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле относятся к тому, что партия "Яблоко" предлагает бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию, а КПРФ - голосовать против.


"Вы знаете, для президента чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, именно наши граждане поддержали эти самые поправки в Конституцию", - ответил Песков.

Он напомнил, что президент неоднократно говорил об этом, "неоднократно подчеркивал, что указ соответствующий вступит в силу только после того, если поправки будут поддержаны гражданами нашей страны".

# Россия
По материалам: ria.ru

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