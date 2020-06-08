В "Литературной газете" отметили важность поправки о русском языке в Конституции

Вадим Карасев

Поправки в Конституцию РФ, касающиеся русского языка - это невероятно важное событие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев.

"Русский язык, конечно, очень важен. На нем написаны главные вещи для страны - от Конституции до произведений Толстого, Достоевского, современных писателей. То есть язык - это то, через что мы коммуницируем сами с собой, друг с другом и миром. Поэтому то, что в поправках к Конституции такое внимание уделено языку, считаю невероятно важным событием, потому что это то, что нужно, и люди, которые занимаются языком, писатели, они нуждаются в большом внимании со стороны государства", - сказал Замшев.

Он добавил, что сам собирается принять участие в голосовании.

"Да, я обязательно буду участвовать в голосовании. Я считаю, что у нас один из немногих в истории момент, когда власть говорит с народом на совершенно понятном ему языке. Суть каждой поправки понятна, и она влияет на нашу повседневную жизнь, не является каким-то юридическим аспектом, а именно прямым социальным и гуманитарным стремлением улучшить жизнь россиян. Поэтому, конечно, я пойду", - отметил Замшев.