В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток

Анастасия Иванова

Минкомсвязь РФ опубликовала списки пассажиров вывозного рейса Токио - Владивосток 9 июня, в нем 102 пассажира.

"Дополнен список пассажиров рейса № SHU5481 Токио - Владивосток, который вылетает 9 июня 2020 года в 14:05 (8:05 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Токио - РФ". В опубликованном списке 102 человека.

Министерство сообщило также стоимость билетов на этот рейс: 24260 иен для взрослого человека (15,2 тысячи рублей) и 18350 иен для ребенка (11,5 тысяч). Для детей до двух лет билет будет стоить 2000 иен (1,2 тысячи рублей).

коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.