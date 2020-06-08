Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток

В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток

В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
Минкомсвязь РФ опубликовала списки пассажиров вывозного рейса Токио - Владивосток 9 июня, в нем 102 пассажира.

"Дополнен список пассажиров рейса № SHU5481 Токио - Владивосток, который вылетает 9 июня 2020 года в 14:05 (8:05 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Токио - РФ". В опубликованном списке 102 человека.

Министерство сообщило также стоимость билетов на этот рейс: 24260 иен для взрослого человека (15,2 тысячи рублей) и 18350 иен для ребенка (11,5 тысяч). Для детей до двух лет билет будет стоить 2000 иен (1,2 тысячи рублей).


коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской
Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу
Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу
Маас посетит Израиль и Иорданию
Маас посетит Израиль и Иорданию
Крупнейший издательский дом покинул Россию
Крупнейший издательский дом покинул Россию
Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием: "Примерно половину этого времени мы были рядом"
Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием:
Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины
Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины
Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после расставания
Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Топ на сегодня

Исчезновение Бари Алибасова объяснили
Исчезновение Бари Алибасова объяснили
В Нью-Йорке отменили комендантский час
В Нью-Йорке отменили комендантский час
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей земле
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, -
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит

Еще по теме

Минкомсвязи назвало дату вывозных рейсов из Турции в Россию
Вывозной рейс Пхукет - Новосибирск отложили на неопределенное время
"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
В воскресенье планируются вывозные рейсы в Россию из шести стран