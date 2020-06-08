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В Москве продлили масочный режим

В Москве продлили масочный режимФото: АГН «Москва»

При посещении общественных мест и прогулок жители Москвы обязаны носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. О сохранении масочного режима говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. (...) Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим», — написал в своем блоге Собянин.

Ранее в понедельник он объявил об отмене с 9 июня действия режима самоизоляции, пропускной системы и графика прогулок.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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