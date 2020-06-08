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В Новороссийске состоялась первая репетиция парада Победы

В Новороссийске состоялась первая репетиция парада Победы

В Новороссийске на площади перед МГА (академией Ушакова) войсковые подразделения провели первую тренировку парада Победы, перенесенного из-за пандемии на 24 июня, сообщает РИА Новости.

В день проведения парада в городе-герое по ул. Советов пройдут более тысячи военнослужащих ВДВ, ЧФ, а также сотрудников других силовых ведомств. Помимо пеших «коробок», в составе парадных расчетов жители города увидят боевые бронемашины (БМД, БТР), бронеавтомобили «Рысь», крупнокалиберные самоходные орудия и зенитные системы «Стрела-10» на базе бронированных транспортеров (МТ-ЛБ).

Кроме того, над городом пролетят около 10-ти военных самолетов и вертолетов. В торжественном мероприятии также будут задействованы 5 кораблей ЧФ.

Напомним, несколько дней назад Владимир Путин отдал приказ приступить к подготовке парадов во всех военных округах РФ, в том числе к репетиции главного парада на Красной площади. Двадцать четвертое июня объявлено президентом нерабочим днем.

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По материалам: u-f.ru

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