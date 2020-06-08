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В Палестине выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В Палестине выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Палестине, сообщила министр здравоохранения в Рамалле Май эль-Кела.

"Восемь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в окрестности города Хеверон на Западном берегу реки Иордан, среди заболевших трое детей. Общее число зараженных - 651 случай", - заявила эль-Кела.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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