В России обсуждают введение приоритета для россиян при трудоустройстве

Вадим Карасев

Российские власти обсуждают введение обязательного преимущества в трудоустройстве на квалифицированную работу для граждан РФ. Такую информацию сообщают “Известия” после изучения отчёта Минтруда.

Эксперты в области государственной миграционной политики при администрации президента РФ проводят дискуссии по вопросам введения на территории страны специальных мер, дающих приоритет при устройстве на работу национальным кадрам, а не иностранцам.

Чиновниками решаются основные вопросы трудовой миграции в РФ, говорится в документе.

В настоящее время в России работодатели не обязаны учитывать гражданство нанимаемого ими сотрудника.

Исключением яввляются некоторые отрасли, где лица без гражданства РФ имеют преимущества при устройстве на работу. Так около 80% сотрудников строительных организаций могут быть мигрантами, а в организациях, занимающихся выращиванием овощей, - около половины. Работать же, например, в аптеках им запрещено.