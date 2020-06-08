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В России обсуждают введение приоритета для россиян при трудоустройстве

В России обсуждают введение приоритета для россиян при трудоустройстве

Российские власти обсуждают введение обязательного преимущества в трудоустройстве на квалифицированную работу для граждан РФ. Такую информацию сообщают “Известия” после изучения отчёта Минтруда.

Эксперты в области государственной миграционной политики при администрации президента РФ проводят дискуссии по вопросам введения на территории страны специальных мер, дающих приоритет при устройстве на работу национальным кадрам, а не иностранцам.

Чиновниками решаются основные вопросы трудовой миграции в РФ, говорится в документе.

В настоящее время в России работодатели не обязаны учитывать гражданство нанимаемого ими сотрудника.

Исключением яввляются некоторые отрасли, где лица без гражданства РФ имеют преимущества при устройстве на работу. Так около 80% сотрудников строительных организаций могут быть мигрантами, а в организациях, занимающихся выращиванием овощей, - около половины. Работать же, например, в аптеках им запрещено.

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По материалам: u-f.ru

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