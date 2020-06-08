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В Сиэттле в толпу протестующих въехал автомобиль, водитель открыл огонь

В Сиэттле в толпу протестующих въехал автомобиль, водитель открыл огонь

Сегодня, 8 июня, в Сиэтле (штат Вашингтон) легковой автомобиль въехал в толпу протестующих, после водитель вышел из машины и начал стрелять. Об этом сообщила газета The Seattle Times.

События начались около 20:15 (6.30, 8 июня мск). Черная «Хонда Цивик» въехала в толпу демонстрантов, собравшихся перед Восточным участком полицейского управления Сиэтла. Когда автомобиль подъезжал к толпе, один из протестующих попытался остановить его, однако водитель выстрелил в него. После этого человек, находившийся за рулем, вышел из машины и стал размахивать пистолетом, пока протестующие не разбежались. Он прошел к линии полиции и сдался правоохранителям, которые взяли его под стражу и доставили в полицейский участок.

Раненый был доставлен в медицинский центр Харборвью, его состоянию ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Newstes , накануне в центре Вашингтона демонстранты вечером вновь начали громить витрины в ходе крупнейшей с начала протестов акции. До этого в течение дня акции протеста в американской столице носили исключительно мирный характер.

6 июня по всему миру продолжились акции протеста, связанные со смертью убитого в Миннеаполисе полицией 46-летнего негра Джорджа Флойда. Тысячи активистов вышли на улицы в десятках европейских и американских городов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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