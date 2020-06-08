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В США школьник за уборку улицы после протестов получил в подарок Mustang и стипендию в колледже

В США школьник за уборку улицы после протестов получил в подарок Mustang и стипендию в колледже
Гвин, ученик старшей школы, увидел, что после митинга на улице осталось много мусора, в том числе стекольных осколков. Тогда он взял метлу, мешки для мусора и самостоятельно притупил к уборке. Антонио начал убирать в 2 часа ночи и продолжал в течение 10 часов.

Утром на место митинга приехала с той же целью группа местных жителей, но они увидели, что парень уже сделал большую часть работы. Его инициатива получила огласку в СМИ и отклик среди общины города.
Один из неравнодушных Мэтт Блок решил подарить парню свой красный Mustang 2004 года. Оказалось, что мать Гвина, которая умерла два года назад, тоже ездила именно на красном Mustang, поэтому парень был шокирован таким совпадением. Еще один местный бизнесмен предоставил ему год бесплатной страховки на авто.

Мадальский коллеж в Баффало также решил отблагодарить Гвина и предложил ему полную стипендию на обучение бизнесу. Парень в будущем хочет открыть компанию по уборке.

Парень и раньше принимал участие в общественных работах и помогал местным церквям, но в первый раз его действия получили такую огласку.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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