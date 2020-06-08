В Туапсе зафиксирован температурный рекорд

Вадим Карасев

Сегодня, 7 июня в городе Туапсе Краснодарского края зафиксирован исторический температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до 34 градусов выше ноля.

В центре "Фобос" сообщили о том, что днем 7 июня в 15.00 температура воздуха в Туапсе достигла 34 градусов. Таким образом, предыдущий рекорд был превышен на 4 градуса. В это же время в Сочи термометры показывали +32 градуса.

Специалист "Фобоса" подчеркнул, что указанные выше показатели не являются аномальными для Туапсе, но они характерны для августа. В июне подобных экстремально высоких температур в городе ранее не фиксировалось. Объяснить такую жару, как оказалось, довольно просто. Краснодарский край сейчас находится под влиянием антициклона. К тому же, небо чистое и почти не покрыто облаками, в результате чего солнечный свет беспрепятственно проникает во все слои атмосферы.

Подобные метеоусловия будут сохраняться в регионе еще как минимум три дня. Метеорологи также предупредили, что в Туапсинском районе и предгорье Сочи объявлено предупреждение. Аномально жаркая для начала июня погода вызывает опасения у специалистов регионального МЧС.