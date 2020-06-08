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В Украине резко сократят количество районов: карта всех областей с админделением

В Украине резко сократят количество районов: карта всех областей с админделением

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Минрегионального развития опубликовали карты областей Украины, на которых отображены новые границы районов — такое админделение предлагается в рамках децетрализации. Правда, это только планы и границы районов к моменту их утверждения могут быть еще изменены. Ранее президент Зеленский отозвал из Рады проект закона о децентрализации.

Необходимость изменения районного деления объясняют, в частности, большими диспропорциями. К примеру, в самом маленьком районе Украины проживает более 5,6 тысяч населения, а в самом большом — Харьковском — более 182 тысяч людей.

В Минрегионе обращают внимание на то, что районы являются искусственными образованиями для организации на их территории, в первую очередь, исполнительной власти, и ключевым здесь является максимальная эффективность с минимальными затратами на ее содержание: «Услуги, которые ранее граждане получали в райцентрах, будут предоставляться на ближайшем к людям уровне — уровне общин, как это сегодня уже происходит в объединенных общинах, в Центрах предоставления админ услуг».

Карты с проектами районного деления областей, в том числе и Крыма, публикует «Децентрализация».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», законопроект о децентрализации, который Зеленский вносил в Раду в конце 2019 года, содержал положение, которое позволило бы парламенту простым большинством голосов определить правовой статус административно-территориальных единиц. В том числе и Донбасса.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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