Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»

В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»Фото: Nord-stream2.com

Стремление Германии завершить строительство газопровода «Северный поток-2» противоречит интересам Европы и делает страну зависимой от российского газа. Об этом заявил британский парламентарий Дэниел Кавчински, призвавший власти королевства присоединиться к США и похоронить магистраль, передает Daily Express.

По его словам, трудно даже оценить масштаб предательства, на которое идет кабинет канцлера Ангелы Меркель. Ведь Германия как страна — член НАТО, по его словам, прямо способствует усилению российского влияния.

Кавчински подчеркнул, что Великобритания сумела выйти из Евросоюза, поэтому ей ничего не мешает проводить самостоятельную политику. А значит, страна должна предпринять все усилия, чтобы «Северный поток-2» не был закончен никогда.

В настоящее время в сенате США рассматривают законопроект, предусматривающий санкции за любые работы и услуги, которые ускорили бы реализацию проекта. В том числе речь идет о компаниях, которые могли бы застраховать работу трубоукладчика, а без страховки судно не имеет право работать в датских водах.

До этого звучали предложения ввести санкции для покупателей газа, который будет поставляться по «Северному потоку-2», если тот все же удастся завершить.

Давление Вашингтона наталкивается на противодействие со стороны Германии. В частности, глава комитета немецкого правительства по энергетике Клаус Эрнст предупредил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на сжиженный природный газ (СПГ) из США, если санкции вступят в силу.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере – правда
Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере – правда
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Вооруженный человек въехал в толпу протестующих в США на автомобиле
Вооруженный человек въехал в толпу протестующих в США на автомобиле
Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО
Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО
В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»
В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию
Назван срок появления лекарства от коронавируса в России
Назван срок появления лекарства от коронавируса в России
В Сиэттле в толпу протестующих въехал автомобиль, водитель открыл огонь
В Сиэттле в толпу протестующих въехал автомобиль, водитель открыл
Instagram запустил специальную функцию для россиян
Instagram запустил специальную функцию для россиян
Во Львове открываются фитнес-клубы, несмотря на запрет властей
Во Львове открываются фитнес-клубы, несмотря на запрет властей
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,05 доллара за баррель
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,05 доллара за баррель

Топ на сегодня

За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
Армения «шагает сквозь ад»: премьер заражен, в медцентрах мест нет
Армения «шагает сквозь ад»: премьер заражен, в медцентрах мест нет
Посол: Вопрос открытия эстонско-российской границы скоро могут решить
Посол: Вопрос открытия эстонско-российской границы скоро могут решить
Владимир Кузьмин вмешался в дискуссию о положении российских артистов
Владимир Кузьмин вмешался в дискуссию о положении российских артистов
Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами
Перечислены российские регионы с самыми высокими зарплатами

Еще по теме

Германия дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах
Польша призывает США распространить санкции на «Северный поток — 2»
Польша призвала США распространить санкции на «Северный поток-2»
Дания намерена приостановить реализацию проекта «Северный поток — 2»