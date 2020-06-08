В воде в Норильске концентрация вредных примесей в 60 раз превышает допустимую

Вадим Карасев

Экспертами экстренных служб проведен новый забор проб воды у места утечки дизтоплива в Норильске.

Анализ проб показал, что величина предельно допустимой концентрации (ПДК) существенно снизилась по сравнению с пробами, взятыми два дня назад, пишет Правда.Ру.

Сейчас ПДК превышено в 60 раз, тогда как в пробах двухдневной давности было превышено в 200 раз.

Всего было отобрано 65 проб воды и 16 проб почвы.

На сегодняшний день уже собрано порядка 17 тысяч загрязненного нефтепродуктами грунта.

В Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС.

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