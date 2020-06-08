В воде в Норильске концентрация вредных примесей в 60 раз превышает допустимую
Сегодня, 15:56 Вадим Карасев
Экспертами экстренных служб проведен новый забор проб воды у места утечки дизтоплива в Норильске.
Анализ проб показал, что величина предельно допустимой концентрации (ПДК) существенно снизилась по сравнению с пробами, взятыми два дня назад, пишет Правда.Ру.
Сейчас ПДК превышено в 60 раз, тогда как в пробах двухдневной давности было превышено в 200 раз.
Всего было отобрано 65 проб воды и 16 проб почвы.
На сегодняшний день уже собрано порядка 17 тысяч загрязненного нефтепродуктами грунта.
В Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС.Читайте также: МЧС ответило главе Госдепа на предложение о помощи в ликвидации ЧП в Норильске“Норникель” намерен полностью оплатить ликвидацию ЧС в Норильске
По материалам: u-f.ru