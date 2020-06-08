В ВОЗ дали советы россиянам после ослабления ограничений в Москве

Вадим Карасев

Мелита ВуйновичФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице, сообщает ТАСС.

Официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что система здравоохранения в стране должна быть готова к возможному росту новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, по ее мнению, необходимо сохранять масочный режим в общественных местах.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня будет снят режим самоизоляции, отменена пропускная система и график прогулок. С 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. При этом Собянин подчеркнул, что москвичам следует и даже придерживаться самосохранения и бережного отношения к окружающим.

В России за последние сутки было выявлено 8985 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 476 043 случая заражения коронавирусом. Из них 230 тысяч выздоровели, почти 6 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.