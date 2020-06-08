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Внутренние авиарейсы дешевеют

Внутренние авиарейсы дешевеют

Одновременно с ростом объемов пассажиропотока в мае авиакомпании по всему миру начали снижать тарифы на внутренние авиаперевозки. По подсчетам IATA, в среднем тарифы на внутренние рейсы у авиакомпаний снизились на 23%. Российская авиаотрасль – в том же тренде, спрос растет за счет низких цен.

В сравнении с апрелем, когда авиаперевозки почти полностью были остановлены из-за пандемии COVID-19, в мае внутренний пассажиропоток в мире вырос на 30%, сообщили в IATA.

В организации подсчитали, что к первой неделе апреля правительства на 75% рынках, отслеживаемых IATA, полностью запретили въезд, в то время как еще 19% ввели ограничения на поездки или обязательные карантинные требования для международных прибытий.

Первоначальное увеличение числа рейсов было сосредоточено на внутренних рынках. Данные с конца мая показывают, что уровень полетов в Республике Корея, Китае и Вьетнаме вырос до точки, которая сейчас всего на 22-28% ниже, чем годом ранее. Поисковые запросы на авиаперелеты в Google также выросли на 25% к концу мая по сравнению с апрельским минимумом, хотя это рост с очень низкой базы и спрос на билеты все еще на 60% ниже, чем в начале года.

В организации считают, что этот всплеск спроса на перевозку во многом произошел за счет снижения тарифов, которое финансово истощенные авиакомпании сейчас не могут себе позволить в дополнение к новым расходам на обеспечение эпидемической безопасности полетов и других расходов, которые они несут из-за коронавируса.

«Авиакомпании нуждаются в деньгах из-за кризиса, и они стремятся стимулировать спрос пассажиров, предлагая низкие тарифы», - сказал главный экономист IATA Брайан Пирс.

Он отметил, что возвращение к прибыльности остается далекой перспективой для многих перевозчиков, и кризис может стоить отрасли $314 млрд потерянной выручки.

Российским авиакомпаниях в условиях действия противокоронавирусных ограничений также приходится стимулировать спрос промо-тарифами.

«Восстановлению пассажиропотока на внутренних направлениях мешает неопределенность со снятием ограничений в российских регионах, а также перенос старта сезона на российском юге. По данным на конец мая, средняя загрузка на внутренних рейсах составила всего 33-36%. Тарифы авиакомпаний на май и июнь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года», - говорит генеральный директор холдинга «Випсервис», вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Тем не менее, эксперты видят тенденцию к росту объемов перевозок на внутренних рейсах. Если в апреле объем продаж авиабилетов составил около 10-12% от объемов прошлого апреля, в мае аналогичный показатель вырос уже до 17%.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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