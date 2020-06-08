Внутренний туризм перезапустят с 1 июля

Алексей Вольцев

В ближайшие две недели гостиницы в половине субъектов РФ будут готовы принимать туристов из других регионов России. Перезапуск межрегионального внутреннего туризма в правительстве планируют с 1 июля. Об этом в ходе совещания главы правительства с вице-премьерами в понедельник, 8 июня, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Как сообщил Дмитрий Чернышенко, правительство уже дало соответствующие указания главам субъектов, и до 15 июня они подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах. Эти планы разрабатываются совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом.

«В 25 регионах уже работают гостиницы на прием внутренних гостей. Мы ожидаем, что в ближайшие недели запустятся отели в половине регионов нашей страны. Сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям для открытия. Мы также видим огромный потенциал для развития путешествий в соседние регионы. Прежде всего, это города Золотого Кольца, Поволжье, Северо-Запад страны», - сообщил Дмитрий Чернышенко.

В правительстве ожидают, что июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску. «А с 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», - пояснил вице-премьер.

Он также отметил, что необходимо подготовить систему здравоохранения в регионах, которые активно принимают туристов. Ростуризм уже направил в Минздрав оценки по количеству туристов, которые приедут в эти регионы.

Премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил, что в правительстве готовы к постепенному открытию курортного сезона. «С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода росийской туристической отрасли из режима карантинных ограничений. Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые занимаются лечением на курортах и размещением туристов. Также разработаны санитарные правила для перевозок на всех видах транспорта. Выполнение этих требований будет тщательно контролироваться», - сказал глава правительства.

Он поручил Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей.

КАК В РОССИИ БУДУТ РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ

Как декларировалось ранее, основной упор правительство будет делать на развитие внутреннего и въездного туризма. По словам Дмитрия Чернышенко, сейчас на одного россиянина приходится 0,4 поездки в год. А в странах, которые считаются лидерами по туризму, это 5-7 путешествий за год.

«У России десятикратный потенциал роста. Сегодня стоит задача придать импульс развитию именно внутреннего туризма и создать на нашем рынке конкурентное предложение, чтобы наши граждане могли выбирать среди многих вариантов именно наш комфортный доступный отдых», - сообщил вице-премьер.

В правительстве разработали ряд первоочередных мер для быстрого запуска этого сезона и дальнейшей поддержки отрасли. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что эти меры были разработаны в диалоге со всеми представителями туриндустрии, с учетом потребностей малого и среднего бизнеса, а также учтены и созданы условия для развития самозанятых в туристической отрасли.

«В первую очередь нам кажется необходимым поддержать семейный туризм, туризм с детьми. Предложить дополнительные льготные тарифы для туров с детьми, разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребенок мог гарантированно отдохнуть летом», - сообщил Чернышенко.

Ростуризм готовит специальные культурно-познавательные программы для детей.

«С одной стороны, разрабатываются новые предложения, с другой – нужно, чтобы эти предложения были по карману. И нам нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики запустили новые внутренние маршруты. Это маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай. И мы хотим, чтобы на этих направлениях впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть. Это позволит серьезно удешевить поездки», - говорит зампред правительства.

За лето планируется открыть более 10 таких новых направлений. Например, турпакет на Байкал на 10 дней будет стоит в районе 45 тыс. руб.

В этом году Ростуризм впервые поддержит грантами предпринимателей и инициативы на местах по созданию эко-проектов, кемпинг-парков для туристов. Правительство будет также работать над доступностью санаторно-курортного и оздоровительного отдыха, в том числе через налоговое стимулирование.

Очень важно также, по мнению вице-премьера, обратить внимание на круизные компании, на оборудование инфраструктуры, пляжи, парки развлечения, объекты питание, предприятия эко-туризма.

Еще одна задача – обеспечение комфортного и безопасного отдыха в частном секторе. По словам Дмитрия Чернышенко, необходимо создать условия и стимулы для легализации таких услуг. Например, разовые субсидии собственникам средств размещения, которые работают «вбелую», выполняют рекомендации Роспотребнадзора и МЧС.

И еще одно важное направление, которым намерено заняться правительство – информирование граждан о возможностях внутреннего туризма.

«То, что туризм, по сути дела, перешел в прямое управление правительства, позволит скоординировать усилия многих министерств и ведомств», - подчеркнул Чернышенко.