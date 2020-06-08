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Волонтеры "Молодежки ОНФ" оборудовали госпиталь для пациентов с коронавирусом

Волонтеры "Молодежки ОНФ" оборудовали госпиталь для пациентов с коронавирусом
Фото: https://onf.ru/

"Молодежка ОНФ" в рамках всероссийской акции #МыВместе продолжает помогать медперсоналу врачей в перепрофилировании больниц для приема пациентов с коронавирусом, а также доставлять средства индивидуальной защиты (СИЗы) для медперсонала по всей стране.

В Липецке волонтеры помогли перепрофилировать санаторий "Липецккурорт" в инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом средней и легкой степеней тяжести. Медучреждение рассчитано на 400 коек. Участники "Молодежки ОНФ" провели уборку на пищеблоке, в столовой, помогли перенести необходимую мебель и подготовили палаты.

В Оренбурге участники команды доставили несколько коробок с защитными костюмами, масками и перчатками в местную клиническую инфекционную больницу и клиническую больницу №2. Волонтеры также привезли в медучреждения питьевую воду.

Обеспечить инфекционные госпитали питьевой водой помог один из участников региональной команды "Молодежки ОНФ" Федор Павленко. "Я занимаюсь поставками воды в рестораны, спортзалы и кафе. Но сейчас из-за ограничительных мер все заведения закрыты, и я решил направить питьевую воду туда, где сегодня это действительно необходимо", - поделился он.

В Санкт-Петербурге волонтеры "Молодежки ОНФ" доставили СИЗы в Городскую стоматологическую поликлинику №33 - привезли для медперсонала 20 костюмов, бахилы, 50 респираторов, 500 масок, а также 500 шапочек и 200 пар перчаток.

Хирург-стоматолог отделения неотложной помощи Михаил Колпинский добавил, что поликлиника работает не только с больными, у которых положительный тест на коронавирус, но и с необследованными пациентами.


Помимо поддержки врачей в рамках акции #МыВместе волонтеры "Молодежки ОНФ" ежедневно доставляют продукты и лекарства для пожилых и маломобильных граждан. Ребята также помогают вынести мусор, провести уборку и оплатить коммунальные счета. Участники региональных команд помогли выполнить уже 37 322 обращения.

Горячая линия акции #МыВместе работает круглосуточно. Оставить заявку можно по единому номеру 8 (800) 200-34-11.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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